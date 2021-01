Les premiers mots de Losada à DC United : "Faire progresser les jeunes, et adapter mes principes à l'équipe"

Hernan Losada a quitté inopinément le Beerschot, acceptant de relever le défi de DC United en MLS. L'Argentin a donné sa première conférence de presse en tant que coach du club américain.

Hernan Losada a d'abord été présenté par son président Dave Kasper, qui s'est réjoui de l'arrivée de l'Argentin : "Il était exactement le profil que nous cherchions et je peux vous dire que si Hernan était arrivé dès le début de notre projet, tout aurait été bien plus vite car il correspond parfaitement à notre process", affirme-t-il via les canaux de DC United.

"C'est un garçon très doué qui a terminé premier de sa classe d'entraîneurs UEFA en Belgique, où les cours sont de grande qualité", ajoute Kasper. "Qui plus est, son expérience de joueur est encore récente. J'ai même récemment découvert ses highlights et je pense qu'il pourrait encore jouer, il y a des trucs magiques (sourire)".

Losada : "Mon style de jeu demande de l'engagement physique"

Losada a ensuite répondu aux questions des journalistes américains. "Mon style de jeu demande beaucoup d'engagement physique et d'énergie, j'aime beaucoup des entraîneurs comme Gallardo et Bielsa qui exigent beaucoup d'efforts individuels", explique l'ancien coach du Beerschot.

"Le groupe de DC United est assez jeune et ce style colle bien avec des joueurs jeunes et motivés, qui veulent se montrer", pointe Losada. "C'est le mariage idéal et c'est pour ça que j'aime travailler avec de jeunes joueurs. Mais chaque équipe nécessite un équilibre, entre jeunesse et expérience", continue-t-il. "Il faut allier des principes offensifs avec une défense solide, et je vais adapter mes principes à l'équipe. Je suis un coach flexible et je dois trouver ce qui est le mieux pour l'équipe à un instant T".