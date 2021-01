Waasland-Beveren au fond du trou : "'Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire"

Waasland-Beveren reste lanterne rouge après sa défaite concédée dans les arrêts de jeu face à Malines.

L'équipe de Nicky Hayen avait pourtant remonté deux buts au Kavé, un exploit effacé par le troisième but concédé en toute fin de partie : "C'est une défaite amère, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Je n'étais pas du tout satisfait de la première mi-temps, nous n'étions nulle part et logiquement concédé ces deux buts", confiait l'entraineur à Sporza après le match.

"Après la pause par contre, avec les trois remplacements effectués, nous avons commencé à jouer plus offensivement et nous nous sommes battus pour revenir au score. Au vu de la deuxième mi-temps, l'égalisation et un nul auraient été mérités. Mais nous avons manqué de tranchant à la fin, car dans les dernières minutes, il faut défendre sans pitié", poursuivait Nicky Hayen déçu de la défaite.