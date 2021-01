Laporta s'en prend au PSG

Le candidat à la présidence du FC Barcelone n'est pas encore en place qu'il veut mettre des bâtons dans les roues du PSG.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta n'a pas apprécié les récentes déclarations du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui a fait part de son intérêt pour Lionel Messi (33 ans, 17 matchs et 11 buts en Liga cette saison) si l'Argentin venait à quitter la Catalogne au terme de son contrat l'été prochain. Très remonté contre le club de la capitale en début de semaine dans une interview pour la chaîne TVE, le favori des élections en a rajouté une couche ce mercredi.

"Le PSG se permet de dire publiquement qu'il veut recruter Messi. Chose que le Barça ne se permettrait pas, parce que c'est irrespectueux. Et encore plus venant d'un club-état qui ne respecte pas les règles. Nous devons travailler là-dessus avec l'UEFA, la FIFA, l'ECA et le TAS", a lancé Laporta lors de la présentation de son programme économique.

A l'approche de leur 8e de finale aller de Ligue des Champions, programmé le 16 février, la tension monte déjà entre le PSG et le Barça...