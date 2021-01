La Pro League sanctionne plusieurs clubs pour non-respect des règles Covid

Six clubs, dont le Sporting Charleroi, ont été mis à l'amende par la Pro League pour violation du protocole sanitaire Covid-19.

La Pro League a ainsi communiqué que six clubs avaient enfreint le protocole sanitaire lié au coronavirus et avaient donc été mis à l'amende. C'est le cas du Sporting Charleroi où Ali Gholizadeh a été condamné à une amende de 750 euros pour sa célébration après le but de Dorian Dessoleil contre OHL, mais aussi à Ostende où les célébrations après les buts de Kvasina et Sakala ont également valu 750 euros d'amende aux joueurs. Même sanction pour Théo Bongonda (Genk) et Danel Sinani (Waasland), cette fois pour non-port du masque.

La Gantoise et STVV doivent de leur côté payer 5000 euros pour la célébration collective des Buffalos après le but égalisateur et pour un crachat de Yuma Suzuki à destination d'un adversaire. Le montant total des amendes pour violation de protocole sont reversées à une association.