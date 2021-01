Un départ de dernière minute pour Landry Dimata?

Barré par Lukas Nmecha, l'attaquant belge pourrait aller chercher du temps de jeu en Italie.

Buteur à deux reprises en tout début de saison, Landry Dimata a ensuite, disparu de la circulation. D'abord blessé au genou, il a par la suite dû patienter avant de finalement recevoir sa chance en ce début d'année. Il avait d'abord distillé un assist à Francis Amuzu contre Charleroi, avant de gagner le penalty qui a permis à Anderlecht d'arracher le partage, mardi soir, à Mouscron.

Mais Nany Dimata veut plus que quelques minutes par-ci, par-là. Après sa montée au jeu contre Charleroi, il l'avait fait comprendre. "Je veux jouer et si ce n'est pas possible ici, il faudra trouver une solution", disait-il. À trois jours de la fin du mercato, l'attaquant belge peut encore partir. Selon les informations du Nieuwsblad, un voyage vers l'Italie n'est pas à exclure.