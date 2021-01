Xavier Mercier et deux autres blessés: Marc Brys croise les doigts

OHL n'a peut-être pas seulement perdu deux points à Charleroi.

Marc Brys était en effet déjà privé de Thomas Henry, suspendu et qui fera son retour ce week-end, il a en plus dû composer avec les sorties sur blessure de son maître à jouer, Xavier Mercier et de Thibault Vlietinck.

Sans oublier Mousa Al-Tamari, monté au jeu et qui a reçu un coup. Pour le Jordanien, cela devrait aller, mais Marc Brys était plus inquiet pour le latéral belge et son meneur de jeu français. "Nous n'avons que deux jours pour les remettre sur pied. On verra", commente le coach d'OHL, qui espère pouvoir compter sur Mercier et Vlietinck, contre le Beerschot samedi soir.