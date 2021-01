Un Mamadou Fall en pleine bourre, de l'efficacité et enfin une victoire les Zèbres!

Le Sporting de Charleroi attendait ça depuis le 18 décembre et sa victoire contre Anderlecht. Les Zèbres ont largement dominé le KV Courtrai, samedi soir, au Stade des Eperons d'Or et en profitent pour se replacer dans la course au top 4 (1-3).

Une rencontre décisive abordée avec de nouveaux changements, côté carolo. Si Rémy Descamps était titularisé pour la seconde fois consécutive, Shamar Nicholson et Saido Berahino, titulaires mercredi, ont laissé leurs places à Kaveh Rezaei et Amine Benchaib. Un changement également dans le chef d'Yves Vanderhaeghe, qui fêtait ses 51 ans ce samedi: Michiel Jonckheere sortait du onze au profit d'Eric Ocansey.

Le duo irianien pour lancer les Zèbres

Et c'est le KVK qui s'est montré le plus dangereux en début de rencontre. Il fallait d'ailleurs un joli réflexe de Rémy Descamps pour priver Timtohy Derijck du but d'ouverture (4e). Makarenko tentera aussi sa chance à plusieurs reprises en début de match. Sa première tentative, à distance, était déviée, la seconde, à hauteur du point de penalty, complètement manquée (7e).

Légèrement dominé, le Sporting de Charleroi a petit à petit fait surface dans la rencontre et le but d'ouverture est finalement tombé, avec le duo iranien du Sporting pour faire plier la défense courtraisienne (21e). Une passe parfaite de Kaveh Rezaei et la conclusion toute en sang froid d'Ali Gholizadeh, buteur pour la sixième fois cette saison en championnat.

Un but qui a refroidi les ardeurs des Kerels et il a fallu attendre la toute fin de la première période pour voir Courtrai amener du danger: une reprise de la tête de Faïz Selemani qui filait juste à côté du but de Rémy Descamps qui, cette fois, était battu (44e). Entretemps, le Sporting de Charleroi s'était ménagé deux belles opportunités: un centre tir de Gholizadeh qui traversait le petit rectangle d'Ilic 35e) et une frappe enroulée de Morioka qui passait à un bon mètre de la cible (40e).

Les sept minutes folles de Fall

Condamné à réagir, le KVK a encore dominé le début de seconde période. Avec une nouvelle intervention de Rémy Descamps sur une tête de Teddy Chevalier. Mais Charleroi a su exploiter les espaces pour enfoncer le clou. Un contre rondement mené offrait aux Zèbres le corner qui allait leur permettre de se donner de l'air. Sur un ballon repoussé par Zinho Gano, Mamadou Fall décochait une splendide reprise de volée qui ne laissait aucune chance à Marko Ilic (55e).

Quelques minutes plus tard, à peine, Timothy Derijck arrêtait fautivement Kaveh Rezaei qui filait au but. Sans hésiter, Wim Smet allait à la poche pour exclure le capitaine courtraisien. Un carton rouge peut-être un peu sévère que le KVK allait payer doublement.

Joris Kayembe adressait un centre millimétré dans la course de... Mamadou Fall qui d'une parfaite reprise de la tête enterrait tout suspense (62e). Une semaine après son tout premier doublé pour le Sporting de Charleroi, Mama en inscrit un deuxième et porte son total à huit buts en championnat cette saison.

Charleroi au pied du top 4, le KVK s'enfonce

La coupe était pleine pour les Courtraisiens qui ont tout de même sauvé l'honneur grâce à une très jolie frappe de Pape Gueye à dix minutes du terme. Et si Lukas Teodorczyk a crû à son premier but carolo quelques instants plus tard, le VAR est intervenu pour une position de hors-jeu.

Pas de quoi gâcher la fête du Sporting pour autant. Charleroi, qui n'avait pris qu'un point lors de ses six dernières sorties, a enfin retrouvé son efficacité du début de saison et repart joliment de l'avant avec un succès mérité et probant. Une victoire qui permet en plus à Charleroi de revenir à un petit point du top 4 et du Standard qui se déplace à Bruges dimanche. Cinquième rencontre sans succès en revanche pour le KVK qui reste coincé à la 14e place.