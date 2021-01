🎥 Des milliers de supporters de Palmeiras aux anges ont bravé les restrictions sanitaires : "Si je meurs aujourd'hui, alors je vais mourir heureux"

La victoire de Palmeiras a laissé place à des scènes de fête du côté des supporters des Verdão, club situé à São Paulo.

Des milliers de supporters ont investi les rues de la ville après le coup de sifflet final pour fêter la victoire, et ce malgré les restrictions sanitaires en place. Les fans se sont également rués pour accueillir le car des joueurs à leur retour. On pouvait constater très peu de masques dans la foule, alors que les policiers se sont contentés de se tenir à l'écart.

Après la victoire en 1999, Palmeiras a remporté sa seconde Copa Libertadores dans une finale 100% brésilienne contre Santos. Côté supporters, le football est plus qu'une religion au Brésil, comme on le sait : "Si je meurs aujourd'hui, alors je vais mourir heureux", a notamment confié un d'entre eux à Reuters.

Huge crowd of @Palmeiras fans welcoming the team back in São Paulo after the Copa Libertadores title won last evening.



A parade had been scheduled, but later cancelled due to COVID concerns. pic.twitter.com/pj0pnTTlK3 https://t.co/SFl1pYYXVA