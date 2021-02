🎥 Frank De Bleeckere confirme : pas de penalty pour le Standard face à Bruges

Le Standard était plutÎt furieux ce dimanche lorsque l'arbitre de la rencontre n'a pas désigné le point de penalty aprÚs une main de Bas Dost. Frank De Bleeckere, patron du département arbitrage, s'est exprimé.

Mr De Bleeckere soutient ainsi la décision de Mr Laforge, aidé des images du VAR, qui a refusé d'accorder un penalty au Standard de Liège après une main de Bas Dost. "Le Referee Department est entièrement d'accord avec l'intervention du VAR et la décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty. Le joueur de Bruges Dost touche le ballon du bras, mais le bras est devant et contre le corps et n'augmente pas la surface du corps, aucun penalty est donc la bonne décision".