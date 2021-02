Le FC Liège prêt à recevoir Anderlecht : "Faire bonne figure et leur tenir tête"

Le RFC Liège va croiser le fer avec Anderlecht ce mercredi soir en seizième de finale de la Coupe de Belgique.

Le FC Liège, qui a disputé son dernier match officiel le 11 octobre contre Warnant (D2 ACFF) en Coupe de Belgique, a repris le chemin des entraînements il y a trois semaines environ en vue du match contre Anderlecht. Les Sang et Marine ont disputé quatre matchs amicaux. Ils ont battu la RAAL (D2 ACFF), Tongres (D2 VV) et les U21 d’Eupen avant de partager l'enjeu contre les U21 du Standard.

"Nous avons eu cette chance de pouvoir nous entraîner et de disputer ces joutes amicales. Nous avons tout fait pour que les joueurs soient prêts et à niveau. Il a fallu aller plus vite pour retrouver les sensations et le rythme", a confié Drazen Brncic en conférence de presse. "Les joueurs sont motivés pour la réception d'Anderlecht et nous voulons faire bonne figure et leur tenir tête. Nous n'avons pas la possibilité de jouer contre une telle équipe chaque semaine ou chaque année. Nous savons qu'ils sont plus forts que nous, aucun doute là-dessus mais un match débute à 0-0. J'espère que nous allons bien rentrer dans notre match", a souligné le coach du matricule 4.

© photonews

Vincent Kompany ne devrait pas faire tourner son équipe à Rocourt ce mercredi soir. "Ils devraient venir ici avec leur équipe type. Mais vu leur noyau, quel que soit le joueur aligné, leur équipe sera supérieure. Je m'attends quoiqu'il arrive à ce que nous éprouvions des difficultés ; mes joueurs vont d'office souffrir", a souligné l'ancien joueur du Milan AC.

Hias et frenoy blessés, Drazen Brncic ne pourra compter que sur un noyau de 20 joueurs (dont trois gardiens).