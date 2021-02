Réduite à 10, l'Union Saint-Gilloise réussit à renverser Mouscron et file en 8es de finale !

L'Union Saint-Gilloise, réduite à 10, s'est arrachée et a renversé l'Excel Mouscron !

Nous y sommes : alors que plusieurs affiches de Croky Cup ont été frappées par des forfaits du côté des clubs amateurs, l'autoritaire leader de la D1B accueille ce mardi l'Excel Mouscron, une équipe déjà croisée ces dernières années en Playoffs 2. La volonté est claire côté Union Saint-Gilloise : prouver que le club a sa place dans cette D1A qui lui tend les bras. Mazzù aligne son équipe-type, Simao fait souffler quelques cadres comme Xadas, Nuno Da Costa , Agouzoul ou Hervé Koffi.

Le bijou de Bakic

L'Union prend le match du bon pied : Jordanov passe tout près de l'ouverture du score mais croque sa reprise à la 7e, puis multiple les centres dangereux dont l'un trouve Sigurdarson qui, à son tour, manque sa reprise (20e). Mais Mouscron, qui reprend progressivement le contrôle de la rencontre grâce notamment à un excellent Onana rayonnant au milieu, finit par prendre l'avantage : Marko Bakic rappelle à tous que lorsqu'il marque, c'est toujours superbe, et envoie une fusée dans les filets de Moris (30e, 0-1).

Titulaire, Hamdi Harbaoui passera tout près du break (42e), et ce sera sa seule occasion avant sa sortie en seconde période. Une seconde période qui bascule aux alentours de l'heure de jeu : alors que Gueye aurait pu être exclu comme dernier homme, c'est finalement Marcel Mehlem qui rentre aux vestiaires pour un tacle en retard au duel avec Nlandu (65e).

L'USG n'abandonne pas pour autant : Vanzeir, monté au jeu, frôle l'égalisation sur un centre de l'intenable Lapoussin (72e). Ce n'est que partie remise pour le meilleur buteur de l'Union (14 buts) : à la 81e, il transforme un service de Teuma pour punir un Mouscron invisible en seconde période. Il n'y en a dès lors plus que pour les pensionnaires de D1B : Casper Nielsen et Dante Vanzeir changent totalement le visage d'une équipe dont on dirait que c'est elle qui est en supériorité numérique. Bocat sauve d'abord ses couleurs à la 92e devant Nielsen, mais le Danois se rattrape dans la minute qui suit et propulse l'Union en 8es de finale. Une première surprise dans cette Croky Cup !