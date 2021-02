Selim Amallah : "C'était clair dans ma tête, je voulais rester au Standard de Liège"

Cité sur le départ, l'international marocain est finalement resté en bord de Meuse cet hiver.

Selim Amallah était absent de la feuille de match vendredi lors du choc perdu contre le Club de Bruges (3-1). Une absence qui a fait réagir la toile, beaucoup pensaient que le milieu offensif allait quitter le matricule 16 à quelques heures de la fin du mercato hivernal. "J'étais serein de mon côté. Je laisse parler et je ne m'occupe pas des rumeurs. C'était clair dans ma tête, je voulais rester au Standard de Liège. Je me sens bien ici et j'ai encore beaucoup de choses à montrer", a prévenu l'international marocain.

Auteur de 9 buts et 3 assists en 24 rencontres toutes compétitions confondues, le milieu offensif sait que les grands clubs observent les joueurs décisifs. "Le football de maintenant est fixé sur les statistiques alors que de mon côté, je ne suis pas focus là-dessus. Moi, j'essaie d'aider l'équipe du mieux possible sans penser à ces stats", a expliqué le Rouche avant d'évoquer son travail défensif. "J'ai une bonne condition physique de base et je cours beaucoup sur le terrain. Je presse plus vers l'avant et j'aime bien", a lâché l'ancien joueur de Mouscron.