Le Kavé qualifié au détriment du RWDM : "La coupe est très importante pour nous"

Malines verra le prochain tour de la Croky Cup, même si ce n'était pas le meilleur match de la saison des Sang & Or.

C'est également ce qu'a conclu l'entraîneur des Malinwas : "Le plus important, c'est que nous accédions au prochain tour", confiait Wouter Vrancken sur le site du club. Ça s'est plutôt bien passé je trouve, jusqu'à ce que nous marquions ce premier but. Puis, à partir de là, j'ai constaté un manque d'envie chez les joueurs, ils perdaient le ballon trop facilement et en possession, le jeu était trop lent."

Le coach est tout de même satisfait de la qualification, mais il portait un regard critique sur la performance de son équipe : "Ce n'était pas facile face au RWDM qui a bien joué et nous a posé des difficultés. Mais l'essentiel, c'est que nous nous sommes battus et que nous pouvons maintenant regarder vers le tour suivant."

Vrancken espère revoir son club briller dans la compétition : "La coupe est très importante pour nous. Ce n'est pas comme si nous prenions le tournoi à la légère. Nous sortons d'une série de matches successifs, ce qui rend parfois la tâche difficile à mes joueurs. Heureusement, nous avons pu faire un peu tourner. Certains ont saisi leur chance, d'autres pas vraiment."