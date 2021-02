Le directeur sportif d'Ostende tacle l'agent de Fashion Sakala : "J'ai le sentiment qu'il ne respecte pas le KVO"

Le KV Ostende a passé un hiver tranquille. Le club n'a pas attiré de nouveaux venus, mais il n'a pas non plus vu partir de joueurs importants. Et pourtant certains cadres comme Fashion Sakala auraient pu s'en aller durant les dernières heures du mercato.

En fin de contrat avec Ostende en juin prochain, Fashion Sakala aurait pu rejoindre l'Antwerp cet hiver. Le meilleur buteur des Côtiers (12 buts) est finalement resté au KVO. "Fashion est heureux à Ostende et je suis convaincu qu'il peut encore progresser sous la direction d'Alexandre Blessin. Cependant, j'ai le sentiment que son agent ne respecte pas vraiment le KVO car il ne répond plus à nos offres. Une carrière est une accumulation de choix et j'espère que Fashion a les bonnes personnes autour de lui pour prendre les bonnes décisions car il le mérite", a déclaré Gauthier Ganaye, le directeur sportif des Côtiers sur le site officiel du club.