🎥 Zinho Vanheusden : "Je pense d'abord à mon genou avant de penser à l'Euro"

Gravement touché au genou le 1er novembre, le Standardman fait le point sur sa revalidation.

Trois mois après sa rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit face à Ostende, Zinho Vanheusden progresse semaine après semaine sous la direction de Lieven Maesschalk à Anvers. Le défenseur du Standard devrait bientôt recommencer à courir. "Je ne suis pas inquiet. Je sais que je travaille dur et que je vais revenir plus fort. J’ai le temps de travailler d’autres aspects, d’autres muscles. Ce qui est impossible quand il y a un match tous les trois jours", a expliqué le Rouche lors d’un entretien avec la RTBF.

Ses trois blessures l'ont freiné. "J’ai 21 ans, j’ai déjà perdu 18 mois. Mais c’est comme ça et je ne peux rien y faire. Ça ne me décourage pas. J’aime le foot et je veux aller le plus haut possible. Je ne suis pas inquiet. Je vais avoir deux genoux forts et je serai prêt pour ce qui arrive", a souligné le défenseur central.

Son genou a lâché alors qu'il venait de fêter sa première titularisation chez les Diables quelques semaines plus tôt. "Roberto Martinez m’a appelé, comme après chaque blessure. C’est un homme très sympa. Il m’a dit que j’allais revenir, que je ne devais pas me décourager, que j’étais fort. La porte reste ouverte. Je dois aller sur le terrain et bien jouer. L’Euro ? "Je n’y pense pas. Je pense à mon genou et à revenir fit à 100% et à ne plus avoir mal. On verra ce que le terrain dit parce que c’est là qu’est la vérité".