Boljevic veut s'imposer chez les Pandas: "Apporter quelque chose à cette équipe qui joue bien au ballon"

Arrivé lors du mercato hivernal, Boljevic veut jouer, s'imposer chez les Pandas mais d'abord il cherche à s'intégrer.

Aleksandar Boljevic a joué ses premières minutes lors de la réception de Mouscron. Sur la pelouse de La Gantoise le joueur prêté par le Standard de Liège pourrait être titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.

"Physiquement, je suis à un excellent niveau. Quand on est un joueur pro, on s'entraîne tous les jours et je me sens très bien", a déclaré le joueur en conférence de presse. "Je me sentirai de mieux en mieux dans les prochaines semaines. Si je vais commencer le match? Il faut demander au coach, mais je suis là pour faire de mon mieux et aider l'équipe. Je suis prêt à jouer, un joueur veut toujours jouer".

Boljevic apprend aussi à connaître ses coéquipiers: "Je suis surpris des qualités de l'équipe, je l'avais déjà vu lorsqu'il sont venus jouer au Standard. On voyait que l'équipe ne voulait pas jouer avec de longs ballons. Pour le moment j'essaie de m'intégrer le plus vite possible, comprendre mes coéquipiers et tout le monde en sera gagnant".

Il sait qu'il peut apporter quelque chose à ce jeune effectif: "Je peux apporter ma mentalité, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je peux faire des centres et apporter quelque chose de spécial."