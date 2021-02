JPL : Ostende retrouve le Top-4

Grâce à une performance convaincante, le KV Ostende retrouve sa place dans le Top-4 et continue de surprendre.

Sous la direction de Peter Maes, STVV semblait avoir retrouvé quelques couleurs. Les Canaris restent impliqués dans de la course contre la relégation malgré leurs 8 points d'avance sur le Cercle.

Après un premier quart d'heure équilibré, Ostende a pris l'ascendant et les efforts des Côtiers étaient récompensés peu avant le repos. Gueye laissé libre dans la zone des seize mètres ouvrait le score (38e) pour offrir l'avance aux siens à la pause.

Après la pause, Ostende gardait le contrôle et Gueye (60e) doublait la mise sur pénalty. Les Canaris ne parvenaient plus à réagir et Sakala (74e) sur penalty également triplait la mise. Dans le temps additionnel, Suzuki sauvait l'honneur mais n'empêchait pas Ostende d'enregistrer une nouvelle victoire à domicile.