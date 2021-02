Le président Côtier dur envers un autre club de JPL : "Cela montre le peu de respect qu'ils ont"

Ostende s'apprête à perdre un de ses joueurs les plus expérimentés la saison prochaine.

Kevin Vandendriessche a décidé de ne pas prolonger son bail à la Côté et pourra donc effectuer un transfert gratuit. Il a déjà choisi Courtrai pour sa prochaine aventure, et le transfert a déjà été officialisé par le club.

Cependant, Vandendriessche va terminer la saison sous le maillot du KVO avant de rejoindre les Merles, et pour le président Côtier, ce type de scénario n'est pas idéal : "Je ne pense pas qu'il soit très bon de laisser un joueur poser avec le maillot d'une autre équipe à mi-saison, alors qu'il ne part qu'en juin", déclaire Gauthier Ganaye sur le site du KVO.

"Je n'en veux pas tant à Kevin, il n'a probablement pas vraiment pensé à cet aspect, mais cela montre le peu de respect qu'ils ont à Courtrai."

Ganaye ne tient pas vraiment le club de Courtrai en très haute estime. Il n'a pas oublié le scandale qui avait suivi le match où Courtrai avait émis des réserves sur le mauvais état (neige) du terrain : "Ont-ils également émis cette réserve lorsqu'ils menaient à la mi-temps ? La Ligue Pro a jugé que la plainte était irrecevable car nous avons fait tout notre possible pour rendre le terrain jouable en retirant un maximum de neige. Quand je vois les terrains de Courtrai et de Zulte Waregem, je me pose aussi des questions", conclut ce dernier.