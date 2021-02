Noa Lang à nouveau Blauw en Zwart du mois

Le jeune Néerlandais n'a pas conquis que les observateurs, il a aussi mis le peuple brugeois dans sa poche.

Noa Lang régale depuis son arrivée à Bruges et il a encore confirmé depuis le début de l'année. Suffisant en tout cas pour se faire élire joueur du mois du Club de Bruges par les supporters. C'est la troisième fois consécutive que Noa Lang soulève ce trophée.

Il avait terminé son mois de janvier par un récital contre le Standard, dimanche dernier, avec un assist et un but, mais avant ça, il avait déjà fait le boulot. Noa Lang a disputé six rencontres en janvier, il a distillé quatre assists et inscrit quatre buts. On peut difficilement faire mieux.