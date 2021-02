Premier contrat pour un "pur produit" du Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi a beaucoup transféré en fin de mercato, mais mise aussi sur les jeunes du crû.

Alors que des jeunes joueurs comme Ken Nkuba et Levi Malungu ont obtenu leurs premières minutes de jeu en championnat cette saison et que d'autres promesses, comme Anass Zaroury et Yumus Bahadir, sont arrivées durant le mercato hivernal, le Sporting continue de Charleroi continue de miser sur la jeunesse.

Et prépare l'avenir en offrant un premier contrat professionnel à Mehdi Boukamir. Âgé de 17 ans, le défenseur central avait rejoint les Zèbres en U10, il a depuis gravi les échelons. Et il a signé ce vendredi un contrat de deux ans avec une option pour deux années supplémentaires.