🎥 Didier Lamkel Zé se justifie : "Il fallait une célébration spéciale"

Auteur du premier but de l'Antwerp contre le Beerschot ce dimanche, Didier Lamkel Zé a célébré son but dans les gradins de l'Olympisch Stadion (photo).

Quel sacré personnage ce numéro 7 ! Auteur de l'ouverture du score contre le Beerschot dans le derby d'Anvers ce dimanche, Didier Lamkel Zé a célébré son but à sa manière, avec excentricité. L'attaquant du Great Old s'est installé dans les gradins pour fêter sa réalisation, tout en chambrant ses adversaires.

Après le coup de sifflet final, le joueur a justifié sa célébration, jugée provocatrice, au micro d'Eleven Sports. "J'attendais beaucoup de ce derby. D'ailleurs j'ai été chambré par un défenseur du Beerschot qui me disait qu'on ne me voyait pas. Je lui ai répondu: "Tu vas me voir quand je vais mettre le ballon au fond des filets". Il fallait donc une célébration spéciale, alors j'ai fait une célébration à la Didier Lamkel Zé."

Quoi qu'il en soit, sa célébration ne devrait pas manquer de défrayer la chronique et de faire le tour des réseaux sociaux dans les prochains heures. De son côté, l'Antwerp profite de ce but, et de celui de Gierkens, pour conforter sa deuxième place au classement de D1A.