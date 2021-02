Benat San José: "La coupe c'est notre philosophie"

A quelques heures d'affronter La Gantoise en championnat, Benat San José est revenu sur leur futur qui leur fera rencontrer l'Olympic de Charleroi.

Cette semaine, comme Genk, l'AS Eupen n'a pas disputé sa rencontre de Coupe de Belgique, de quoi bien récupérer avant le match de ce dimanche soir sur la pelouse de La Gantoise. Cependant, mercredi prochain, les Pandas retrouveront l'Olympic de Charleroi, qui a éliminé Zulte-Waregem au tour précédent

Pour Benat San José, la Coupe de Belgique pourrait être un sacré objectif: "Sur un match, tout est possible", a déclaré l'entraîneur espagnol en conférence de presse ce vendredi. "Cela correspond à notre état d'esprit, à notre philosophoe. On a prouvé cette saison que sur un match on pouvait battre n'importe qui. C'est une compétition où il faut prendre match par match, c'est ce qu'on fait en championnat".

Mais avant de penser au match de cette semaine, les Pandas ne devront pas oublier que le championnat et le maintien sont la priorité, avant de penser à un éventuel superbe parcours en Coupe.