Marc Brys déçu après le partage d'OHL au Standard : "Nous méritions la victoire"

Ce samedi, OHL était proche de surprendre le Standard de Liège et de repartir de Sclessin avec trois points dans son escarcelle. Mais le promu louvaniste a vu les Rouches égaliser durant les dernières minutes.

Après sa défaite en Coupe de Belgique contre le Cercle de Bruges, OHL a livré une bonne prestation à Sclessin et a même failli l'emporter. "Nous avons bien réagi après notre élimination en Croky Cup. Néanmoins, mes joueurs sont très fatigués et déçus du résultat. Nous voulions les trois points, nous méritions la victoire", a lâché Marc Brys à l'issue de la rencontre.

Dominé en première période, le promu louvaniste ouvrira le score après la pause via Thomas Henry de la tête. Le deuxième meilleur buteur de D1A aura l'occasion de doubler la mise mais verra son enroulé du droit aller heurter le poteau gauche d'Arnaud Bodart. Après deux grosses occasions manquées en première période, Joao Klauss égalisera pour les Liégeois à la 84ème minute. "Nous étions dangereux dans les reconversions offensives et avons dominé la seconde période. C'est dommage, nous avons a raté l'occasion de prendre les trois points et nous concédons un but sur une déviation. Nous prenons néanmoins un point face à une équipe en forme. Puis, le Standard a beaucoup de talent", a conclu le coach d'OHL.