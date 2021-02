Thomas Henry mitigé après Standard-OHL : "Ce poteau est le tournant du match"

Le Français a encore marqué ce week-end et compte désormais 17 roses plantées en D1A cette saison.

Thomas Henry a ouvert le score au Standard de Liège permettant ainsi à OHL de prendre les commandes de la rencontre. Le Français aurait même pu doubler la mise mais a vu son enroulé du droit être repoussé par le poteau gauche d'Arnaud Bodart. Le Standard a alors égalisé en fin de rencontre via Klauss (84e). "Nous sommes un peu déçus car nous menions au score puis il y a le poteau, c'est le tournant du match. À deux centimètres près, c'est 0-2. Nous encaissons un but à la fin alors que nous étions dans un bon moment mais c'est le football. Il faut tout de même être satisfait du résultat de ce samedi soir, nous affrontions le Standard de Liège et ce n'est pas rien", a confié Thomas Henry.

© photonews

OHL peut-il viser le top 4 ? "C'est encore possible, mais nous n'avons pas cette pression là. Nous ne sommes pas obligés comme certaines équipes de figurer dans le Top 4. Si nous pouvons être la petite surprise, ce sera tant mieux. Il faut prendre le plus de points, nous les compterons en fin de saison", a souligné le Français.

Meilleur buteur de D1B la saison dernière, le Louvaniste s'était fixé un objectif en début de saison. "Je voulais marquer dix buts et avoir de bons résultats avec Louvain. Contrat rempli mais je veux toujours aller plus haut. Tel est mon mot d'ordre, je ne me fixe pas de limites", a souligné l'ancien joueur de Tubize qui compte actuellement 17 buts.