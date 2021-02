Voici notre équipe type de la 24ème journée

Plusieurs joueurs se sont illustrés de la meilleure des façons ce week-end.

Gardien

Rémy Descamps a été solide entre les perches carolos même s'il a dû s'incliner dans les derniers instants de la rencontre et voir Gianni Bruno arracher le partage pour Zulte Waregem.

Défenseurs

Ritchie De Laet a été important lors du derby anversois et a permis au Great Old de tenir derrière, Ognjen Vranjes revit depuis son prêt à Charleroi et Timothy Derijck était le patron de la défense courtraisienne face au Cercle de Bruges.

Milieux

Au milieu de terrain, impossible d'ignorer Noa Lang, qui a une fois de plus été incroyable avec le Club de Bruges et auteur d'un doublé contre Waasland ce week-end. Sambi Lokonga a également impressionné du côté d'Anderlecht, tout comme Ait El Hadj.

Attaquants

En attaque, Didier Lamkel Zé a encore régalé avec l'Antwerp. Gianni Bruno a une fois de plus été décisif pour Zulte Waregem, alors que nous ne pouvons pas non plus passer à côté des deux buts de Smail Prevljak et de Tarik Tissoudali.