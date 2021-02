John Van den Brom n'a toujours pas digéré la défaite contre Anderlecht : "Ce sentiment de frustration me ronge encore"

Le Racing Genk va affronter Saint-Trond en huitième de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi soir (18h).

Après sa défaite contre Anderlecht, Genk veut réagir contre Saint-Trond. "Le sentiment de frustration que nous avons laissé derrière nous dimanche me ronge encore, mais aussi le groupe", a déclaré John Van den Brom en conférence de presse. "Ce mauvais match est arrivé de nulle part pour moi et le plan que nous avions ensemble n'a pas abouti. C'est le genre de choses que vous détestez voir quand vous êtes entraîneur, c'est pourquoi nous sommes tous si frustrés. Mais je ne me sens certainement pas déçu par le groupe", a précisé le coach de Genk qui aimerait renouer avec la victoire en Coupe.

Derby limbourgeois au programme ce mercredi soir et Genk aura à coeur d'éliminer Saint-Trond pour se hisser en quart de finale de la Coupe. "Tout le monde ici sait combien ce match est crucial. Nous avons reçu hier une petite délégation de supporters qui l'a fait remarquer aux joueurs. En Hollande, on dit souvent qu'il faut avoir de l'écume sur le bec dans ce genre de rencontre. Il faudra débuter pied au plancher, et le football suivra", a conclu Van den Brom.