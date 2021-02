Kevin De Bruyne de retour fin du mois pour le choc en Ligue des Champions ?

Pep Guardiola a évoqué la blessure de Kevin De Bruyne en conférence de presse et s'est montré plutôt positif.

Kevin De Bruyne fait partie du lot de Diables Rouges actuellement absents pour cause de blessure : le médian de Manchester City n'a plus joué avec les Skyblue depuis le 20 janvier dernier, et ne devrait pas revenir avant quelques semaines. Mais selon Pep Guardiola, qui s'est exprimé à son sujet en conférence de presse, KDB progresse bien : "Il ne s'entraîne pas encore avec l'équipe mais il s'entraîne déjà seul, il se sent bien. C'est très positif", se réjouit-il dans des propos relayés par Goal.

De Bruyne pourrait, dans le meilleur des cas, faire son retour dès la fin du mois de février pour le duel de Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach (qui a été relocalisé à Budapest). "Je ne peux pas encore dire quand il sera de retour, nous suivons son évolution au jour le jour. Mais il se sent très bien pour le moment et c'est le plus important". L'absence initiale de Kevin De Bruyne avait été évaluée entre 4 et 6 semaines. Il devrait donc a priori être remis et sélectionnable pour les prochains matchs des Diables Rouges.