Xavier Robert : "Je suis très fier de notre parcours mais déçu de voir notre saison s'arrêter"

Fin du parcours en Coupe de Belgique pour l'Olympic Charleroi qui vient de s'incliner 5-1 à Eupen lors des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

L'Olympic avait créé l'exploit la semaine dernière en se payant le scalp de Zulte Wargem mais les Dogues voient leur beau parcours prendre fin ce mercredi soir à Eupen (5-1). "Nous avons effectué une très bonne première période et nous étions bien en place. En deuxième période, la coach d'Eupen a effectué un changement tactique et cela nous a fait mal. Les joueurs ont essayé de répondre mais Eupen a proposé un tel jeu, la possession que j'adore et prône. En quatre semaines, c'était impossible d'étudier et de mettre en place plusieurs systèmes de jeu. Les ailiers eupenois étaient très déroutants en face et le deuxième but a été dur à encaisser. Il y a de gros points positifs à retirer et j'ai moi-même beaucoup appris aujourd'hui", a souligné Xavier Robert à l'issue de la rencontre.

Le coach des Dogues était satisfait des siens mais aussi triste de voir la saison se terminer. "Je suis très fier de notre parcours mais déçu d'arrêter cette aventure humaine 2020-2021. Nous sentions qu'il y avait quelque chose à faire en championnat et en Coupe. En Croky Cup, c'est réussi mais nous restons sur notre faim en Nationale 1. Demain, nous serons à nouveau au chômage et nous allons attendre les jours meilleurs. J'espère que cette crise sanitaire va rapidement disparaître", a souligné le T1 des Dogues.

© photonews

Malgré la saison blanche décrétée, certains clubs de Nationale 1 seraient en faveur d'un tour final afin de désigner le montant en D1B. "Moi et mes joueurs sommes des compétiteurs donc nous serions favorables à ce genre de compétition. Rien de tel que vivre notre passion mais cette décision ne m'appartient pas. On verra ce qu'il se passe", a conclu le technicien français.