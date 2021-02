Croky Cup : Rob Schoofs offre la qualification à Malines

Unique buteur de la rencontre, Rob Schoofs a permis à Malines de prendre le meilleur sur le Beerschot ce jeudi. Son équipe poursuit donc son parcours en Coupe de Belgique.

Malines verra les quarts de finale. Ce jeudi, les Kakkers se sont imposés à Anvers, contre le Beerschot, dans le cadre des huitièmes de finale de la Croky Cup. Un seul but aura suffi aux Sangs et Or pour faire la différence puisque ces derniers l'ont emporté sur la plus petite des marges.

En effet, Robin Schoofs a été le seul buteur de la rencontre. Le milieu de terrain de 26 ans a ouvert le score peu avant la mi-temps, à la 41ème minute de jeu. Il a profité d'un bon service du jeune Issa Kaboré. Score final : 0-1 pour Malines. C'est la deuxième défaite des Mannekes à domicile en quelques jours, après leur revers contre l'Antwerp.

De wedstrijd zit er op. Malinwa bekert verder na een felbevochten overwinning op het Kiel.



Grâce à cette victoire acquise de justesse les hommes de Wouter Vrancken accèdent aux quarts de finale de la Coupe de Belgique. Ils rejoignent ainsi : le Cercle Bruges, le Standard, Eupen, Genk, le Club Bruges et La Gantoise. Le dernier qualifié sera connu ce soir, après le résultat du derby Bruxellois, entre l'Union et Anderlecht (20H45).