Le FC Nantes justifie le licenciement brutal de Raymond Domenech : "La greffe n'a pas prise"

Le directeur général du FC Nantes a expliqué les raisons de la séparation avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Raymond Domenech devait normalement rester six mois à la tête du FC Nantes. Malheureusement pour lui, ce retour sur un banc de Ligue 1 n'aura duré qu'un mois. Dix-huitième de Ligue 1, Nantes n'a pas gagné depuis seize matchs toutes compétitions confondues. L'ancien sélectionneur des Bleus a donc payé les mauvais résultats.

Présent lors de l'intronisation officielle d'Antoine Kombouaré ce jeudi, le directeur général des Canaris, Franck Kita a tenté d'expliquer l'éviction brutale de son ancien entraîneur. "L'échec est comptable, on est au mois de février il reste quelques journées, il fallait réagir. La greffe n'a pas prise, à partir de là il faut accepter ses erreurs, il faut réagir vite, il ne reste pas beaucoup de matchs, mais suffisamment pour se maintenir", a expliqué le fils du président Waldemar Kita avant de poursuivre. "On est là au quotidien, on voit les résultats, ce qui se passe, je sais tout ce que cela a engendré quand on l'a fait signer. Les coulisses font que les choses ne se sont passées comme on espérait, les résultats en attestent."

"Quand on voit l'équipe glisser petit à petit, on se dit qu'il faut réagir. On essaye de garder la tête haute, la saison n'est pas facile, il faut que le FC Nantes reste en Ligue 1. Quand on est à la tête du club, il ne faut pas trop se préoccuper de ce qui se dit, il faut avoir des résultats."