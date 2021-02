🎥 Les bons souvenirs gantois du Sporting de Charleroi

Si les Zèbres avaient craqué contre les Buffalos cette saison, ils gardent de bons souvenirs de leurs affrontements de la saison dernière avec la Gantoise. De quoi booster le moral des hommes de Karim Belhocine avant le déplacement de ce jeudi en Coupe de Belgique?

C'est la cinquième fois que Karim Belhocine va croiser son ancien club en tant que coach du Sporting de Charleroi et il affiche un bilan intéressant avec ses Zèbres: un partage et deux victoires la saison dernière, mais une défaite cette saison en championnat. Retour sur ces quatre affrontements.

Un tout premier point arraché in extremis

C'est justement contre La Gantoise qu'avait officiellement débuté l'aventure de Karim Belhocine à Charleroi. Menés pendant plus d'une demi-heure, les Zèbres avaient arraché le point du partage grâce à Massimo Bruno, dans le temps additionnel.

Huitième de finale de Coupe: money time, encore

Quelques mois plus tard, les deux équipes se retrouvaient, dans un Stade du Pays de Charleroi bouillant, en huitième de finale (comme ce jeudi) de la Coupe de Belgique. Et c'est encore Massimo Bruno, à nouveau en fin de match, qui avait fait la différence. Son but, inscrit à la 83e minute de jeu, envoyait le Sporting de Charleroi en quart de finale de la Coupe de Belgique.

Une démonstration à Gand

On ne le savait pas encore, mais c'est à Gand que Charleroi a joué le dernier match de son excellente saison 2019-2020. Une semaine après avoir dompté le Standard à domicile, les Zèbres ont probablement livré leur match le plus abouti de la saison sur la pelouse de la Ghelamco Arena, le 7 mars 2020. Une démonstration marquée par le but d'ouverture de Shamar Nicholson, les penaltys transformés par Marco Ilaimaharitra et Kaveh Rezaei et surtout la splendide reprise de volée de Mamadou Fall.

Courte défaite et déception

C'est le 22 novembre que Gand et Charleroi se sont retrouvés pour la première fois cette saison. Dans un match fermé, entre deux équipes en panne d'inspiration, il avait suffi d'une mauvaise passe en retrait pour sceller le sort de la rencontre. C'est Osman Bukari qui en avait profité pour crucifier Nicolas Penneteau et offrir les trois points aux Buffalos.