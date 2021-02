Anthony Moris et l'Union gardent la tête haute : "Le score ne dit pas tout"

L'Union Saint-Gilloise a beau avoir été balayée, elle quitte la compétition sans honte aucune.

C'est du moins ce qu'affirme le portier unioniste, Anthony Moris, qui a dû se retourner 5 fois lors du 8e de finale face à Anderlecht. "C'est paradoxal parce que si on regarde les chiffres, on pourrait penser qu'on a pas eu voix au chapitre. Mais on méritait mieux", regrette-t-il. "Malheureusement, on ne parvient pas à égaliser puis on prendre ce second but".

Un but qui met un coup sur la tête aux pensionnaires du Parc Duden : "Ca nous force à jouer offensif et on sait bien qu'eux en profitent pour attaquer. Mais cette lourde défaite nous permet de retomber les pieds sur terre, parce qu'on domine notre championnat. On espère pouvoir vivre ce genre de rendez-vous plus souvent la saison prochaine et être mieux armés".