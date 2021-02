Le FC Bruges ne se fixe aucune priorité au niveau des compétitions : "C'est comme ça que vous perdez"

Le FC Bruges fait face à une semaine importante. Après Charleroi ce week-end, le déplacement européen contre Kiev est à l'ordre du jour.

Philippe Clement ne veut pas commencer à faire des choix entre la Coupe, le championnat et l'Europe : "Nous sommes en compétition sur trois fronts, mais je refuse de faire des choix. Parce qu'alors vous perdrez de toute façon. Et si cette mentalité s'infiltre dans le groupe, cela peut avoir des conséquences".

L'entraîneur des Blauw en zwart opte donc pour une philosophie différente de celle d'avant : "De plus en plus, nous essayons d'instaurer une culture du 'tout gagner', qui s'installe de plus en plus dans le groupe. De cette façon, vous vous poussez mutuellement, et même pendant l'entraînement. Je suis très content de cette évolution. Est-ce parfait ? Non, mais nous mettons en place des étapes".

Philippe Clement espère que ses joueurs sont impliqués, qu'ils pensent "match par match" et qu'ils ne choisissent pas leur compétition : "Sinon, ils font des choix pour eux-mêmes, et ce n'est pas bon".