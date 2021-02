L'arbitrage de Standard-Antwerp pointé du doigt : "Je pense que l'arbitre a été dépassé par moments"

Le Standard de Liège a été tenu en échec par l'Antwerp (1-1) ce dimanche après-midi.

Arrivé en prêt lors de ce mercato hivernal en provenance de Fulham, Maxime Le Marchand a disputé son deuxième match avec l'Antwerp ce dimanche. "Nous avons reculé en début de rencontre et le terrain était gelé à certains endroits et c'était compliqué de pouvoir s'exprimer. Il fallu un certain temps pour se mettre dedans mais la réaction de toute l'équipe a été bonne et cela a payé. Néanmoins, nous aurions aimé repartir avec les trois points, il nous manquait quelques détails pour glaner cette victoire", a expliqué le Français âgé de 31 ans.

Le défenseur central a commis une faute sur Bokadi en début de rencontre permettant ainsi aux Rouches d'ouvrir le score sur penalty. L'arbitre n'avait pas vu la faute et a été rappelé à l'odre par la camionnette. "Oui, il y a bien faute car je le touche. Sur le terrain, je n'ai rien dit et j'essayais de ne rien laisser paraître sur mon visage. Puis quand l'arbitre est allé visionner la VAR, j'ai compris qu'il allait siffler le penalty", a expliqué l'ancien joueur de l'OGC Nice.

L'arbitrage a été pointé du doigt ce dimanche. Bram Van Driessche aurait pu distribuler plus de cartons, aurait oublié des corners et aurait dû siffler un penalty en fin de rencontre selon les joueurs du matricule 1. Boya avait été gêné par Bokadi à la 88ème "Je pense que l'arbitre a été dépassé par moments, clairement même. Il faut le dire, il a fait quelques erreurs. Il a perdu quelques fois le fil du match et il n'a pas été aidé par la pression exercée sur lui, il faut l'avouer. Il a pris des décisions très moyennes et nous avons tenté de bien nous adapter par rapport à cela", a conclu Maxime Le Marchand.