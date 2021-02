Mbaye Leye après le partage contre l'Antwerp : "Obligatoire de faire la faute nécessaire"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège a été contraint de partager l'enjeu contre l'Antwerp (1-1).

Le Standard de Liège avait pourtant bien débuté la partie en ouvrant rapidement le score via un penalty transformé par Carcela. Après avoir dominé l'Antwerp pendant une demi-heure, les Rouches verront leur adversaire égaliser via De Pauw avant de s'éteindre progressivement tandis que les Anversois deviendront de plus en plus dangereux dans les seize derniers mètres. "Nous avons été présents durant ces 25 premières minutes, mais il faut profiter de ses temps forts et garder l'intensité. Mais nous ne l'avons pas fait et notre adversaire a égalisé sur une reconversion", a confié Mbaye Leye.

En effet, Didier Lamkel Zé a percé le flanc droit des Rouches et pris le dessus sur Raskin. "Il fallait faire la faute nécessaire. Nicolas a compris dorénavant qu'il faut arrêter le jeu et prendre le carton jaune s'il le faut. C'est le football. Il a effectué un match fantastique sinon", a souligné le coach du matricule 16 avant de poursuivre. "Ce fut plus équilibré en seconde période, mais nous n'avons pas été dangereux dans la surface. Nous devons répondre présents dans les duels ou alors sur les seconds ballons", a précisé le technicien sénégalais.

Avec nouveau partage à Sclessin, le bilan du Standard est de 3 sur 12. "Je suis content de mes joueurs et de leur prestation malgré ce partage. Je ne suis pas inquiet car le changement est bien réel depuis mon arrivée et nous nous améliorons. Puis, nous avons affronté une équipe plus forte et plus expérimentée et dont le cheminement est plus abouti. Nous ferons tout pour être dans le top 4", a conclu Mbaye Leye.