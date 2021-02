Quand la rencontre à Charleroi sera-t-elle jouée ? Le calendrier du Club est déjà bien chargé

Déplacer un match de Waasland-Beveren ou du KV Ostende est facile, mais déplacer un match du Club de Bruges... Le manager de calendrier Nils Van Brantegem doit donc trouver une nouvelle date pour le match entre Charleroi et le Club.

Catastrophe ce dimanche lorsque le match entre Charleroi et le Club de Bruges a dû être reporté. Les Blauw en Zwart ont déjà un agenda très chargé jusqu'à la fin du mois d'avril, du moins s'ils atteignent les quarts de finale de l'Europa League et les demi-finales de la Croky Cup. "Nous n'annoncerons rien avant le début du mois de mars, lorsque les quarts de finale de la Coupe seront également joués", a déclaré le manager du calendrier Nils Van Brantegem dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

D'ici là, le Club saura s'il a atteint les huitièmes finale de l'Europa League. Les 11 et 18 mars pourraient être deux dates potentielles si le Club venait à perdre contre le Dynamo Kiev. Il en va de même pour le week-end des 12, 13 et 14 mars, où se joue la demi-finale de la Coupe. "Afin d'être clair : nous n'espérons pas que le Club de Bruges soit éliminé sur la scène européenne. Pour l'instant, nous attendons leurs résultats. Supposons qu'ils passent au tour suivant en Europa League et en Coupe, c'est une autre affaire", a confié Van Brantegem.

Le seul moment possible qui reste si le Club élimine le Standard et Kiev et un autre adversaire européen, ce qui n'est pas impossible vu la forme actuelle des Brugeois, se situe en milieu de semaine les 20, 21 et 22 avril. "Pour l'instant, il n'y a pas de panique, nous avons le temps. Le Covid-19 est actuellement sous contrôle dans le football, et en vue du calendrier, il doit absolument le rester".