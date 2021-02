Scandale en Écosse, plusieurs joueurs des Glasgow Rangers auraient participé à une fête en plein Covid-19

Une dizaine de joueurs des Glasgow Rangers auraient participé à une fête ce samedi soir avant que la police n'intervienne, selon les informations du Guardian. "Nous avons reçu un rapport faisant état d'un rassemblement dans une propriété de Hayburn Lane à Glasgow, vers 1h10 le dimanche 14 février. Les officiers sont intervenus, et les personnes présentes sont parties. Dix personnes ont reçu des avis de sanctions fixes pour avoir enfreint la réglementation pour lutter contre le coronavirus" , a déclaré le porte-parole de la police écossaise.

Le leader actuel de SPFL a ouvert une enquête interne. "Les Rangers sont au courant d'un incident présumé qui fait l'objet d'une enquête interne. Nous ne ferons aucun autre commentaire ", a écrit le club sur les réseaux sociaux.

