Wesley Hoedt (ex-Antwerp) vit un cauchemar à la Lazio : "Pire joueur sur le terrain"

Le Néerlandais a commis quelques erreurs au cours des dernières semaines et a fait l'objet de nombreuses critiques. Contre l'Inter Milan, il a récidivé.

La saison dernière, le défenseur central a fait forte impression avec l'Antwerp. Il était un véritable leader et a été l'un des principaux artisans de la bonne saison du matricule 1. Mais le défenseur central a fini par retourner à Southampton. Le Great Old, le Club de Bruges et Anderlecht se sont montrés intéressés, mais Hoedt était tout simplement inaccessible sur le plan financier. Et le club anglais l'a expédié en Serie A en prêt du côté de la Lazio. Ces dernières semaines, ses erreurs se sont payées cash. L'ancien défenseur anversois s'est ensuite excusé par le biais des médias sociaux, mais il a quand même dû se contenter du banc les deux matchs suivants.

La Gazzetta dello Sport a critiqué Wesley Hoedt et l'a qualifié de "plus mauvais joueur sur le terrain" après le coup de sifflet final contre l'Inter Milan. Après avoir écopé d'un carton jaune, il ne sera pas présent contre la Sampdoria. Selon Sport Witness, le club romain ne lèverait pas l'option d'achat de six millions d'euros. Hoedt retournera donc très probablement à Southampton à la fin de la saison, où il a encore un contrat jusqu'en juin 2022. Les équipes belges devraient-elles frapper maintenant ?