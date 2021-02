Januzaj se livre avant de retrouver Manchester : "Je suis un joueur totalement différent"

Adnan Januzaj et la Real Sociedad affrontent Manchester United ce jeudi pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Le Diable Rouge retrouve le club qui l'a vu éclore, mais où il ne s'est finalement pas épanoui.

Dans un entretien exclusif accordé au Daily Mail, Adnan Januzaj (26 ans) est revenu sur sa période mancunienne, trois ans et demi après avoir quitté les Red Devils pour de bon direction la Real Sociedad. "Si j'ai quelque chose à leur prouver ? Non, je n'ai rien à prouver à personne. Je connais mes qualités, je sais qui je suis, je n'ai pas à montrer à Manchester United ou à qui que ce soit que je suis un bon joueur", affirme-t-il à deux jours du 16e de finale aller, qui se déroulera à Turin en raison des restrictions de déplacement pour les clubs anglais.

"J'ai peut-être des regrets, oui, parce que je sais que j'avais les qualités pour le montrer aux gens à l'époque. C'est mon regret", reconnaît cependant Januzaj, dont la relation avec Louis Van Gaal a compliqué les choses. "Lors de ma première saison à United, les gens me montraient de l'amour, les coachs me laissaient m'exprimer. Puis, quand un coach comme Van Gaal arrive et ne vous montre pas ça, c'est plus compliqué (...) Il vous criait dessus même pour une passe ratée", se rappelle le Diable Rouge. "Ce n'est pas bon pour les jeunes joueurs, il faut leur apprendre. Un coach doit être comme un professeur".

En manque de temps de jeu, il a dû passer par des prêts au Borussia Dortmund et à Sunderland. "En tant que jeune joueur, tu devais te contenter d'attendre l'opportunité de jouer 10-15 minutes. Tu ne peux pas montrer toutes tes qualités comme ça (...) L'excuse du coach est que je m'entraînais mal. J'étais critiqué pour des choses que je ne faisais pas. Si j'étais bon en match, je ne pouvais pas être si mauvais à l'entraînement : on joue comme on s'entraîne", se défend l'ancien mancunien. "Je regrette qu'on ait remis ma mentalité en cause".

Je suis un joueur totalement différent

Thomas Tuchel, qui l'entraîne ensuite au Borussia Dortmund, pointe également sa mentalité à l'époque. "Les coachs doivent défendre les joueurs qui peuvent faire la différence pour eux. Les gens étaient durs avec moi car j'étais un jeune joueur avec beaucoup de qualités, mais je ne savais pas trop ce qu'on attendait de moi. Ca ne m'arrivera plus", jure-t-il, heureux à la Real Sociedad désormais.

"J'ai appris beaucoup en termes de comportement, comment rester calme. J'ai travaillé là-dessus ces dernières années", révèle le Diable Rouge. "Maintenant, les gens parlent différemment de moi : je n'ai plus eu le moindre souci avec mes coachs, j'ai deux Coupes du Monde derrière moi. Par rapport à ma première année à United, je suis un joueur totalement différent (...) Je prends du plaisir. Quand vous n'en prenez pas quelque part, vous devez aller ailleurs. La vie ne s'arrête pas", conclut Adnan Januzaj.