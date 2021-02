Anderlecht condamne les incidents du match de Coupe au Parc Duden

Malgré le huis clos, des supporters du Sporting d'Anderlecht étaient parvenus à lancer des fumigènes sur la pelouse du Parc Duden, jeudi dernier, lors du derby entre l'Union et Anderlecht.

Dans un communiqué, le Sporting condamne. "Les engins pyrotechniques n’étaient pas tombés bien loin des joueurs des deux camps et des dégâts ont aussi été constatés dans le parc Duden", regrette le club, avant de rappeler que "le matériel pyrotechnique n’a absolument pas sa place dans un stade de football et que ce type de comportement porte atteinte à l’image du club."

"Nous insistons sur le fait que la sécurité des fans, des joueurs, des arbitres, des stewards, des employés des médias et du club doit être garantie à tout moment. Nos fans nous manquent. Nous voudrions vous retrouver le plus vite possible au stade. Mais il y a d’autres manières d’exprimer votre passion", conclut le Sporting.

Le RSCA condamne les incidents survenus face à l’Union. We missen onze supporters in de stadions en jullie missen ons, maar passie moet anders geuit worden. We are counting on you.



More info on https://t.co/V1SI0cT65l 🟣⚪️ pic.twitter.com/lWYQZtYyyY