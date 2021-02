Avant de retourner au Freethiel, Eupen panse ses plaies: "Un dernier test ce mardi"

Pour la deuxième fois en quelques jours, Benat San José et Eupen seront de retour à Waasland-Beveren, mais pas avec le même noyau.

Samedi dernier, Eupen aurait dû faire sans certains joueurs pour le déplacement à Waasland-Beveren. Le match ayant été remis à cause du terrain, la donne change pour les Pandas.

"Musona est encore absent", annonce Benat San José en conférence de presse. "Il se sent mieux mais il est toujours aux mains du staff médical. Koné est dans le même cas de figure et il ne sera pas dans la sélection".

Par contre, au rayon des bonnes nouvelles, deux joueurs pourraient être de retour: "Benoît Poulain s'entraîne avec le groupe, on pourrait le mettre dans la sélection. Pour Adriano, c'est presque pareil. Il se sent mieux, il fera un dernier test cet après-midi. S'il se sent vraiment bien, il fera son retour sinon on attendra".

La rencontre se jouera ce mercredi à 17h00.