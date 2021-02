Matchs reportés : la Pro League décide ce mardi des sanctions infligées aux clubs

Trois équipes doivent craindre une sanction pour ne pas avoir réussi à rendre leur terrain praticable le week-end dernier.

Waasland-Beveren, Ostende et Charleroi doivent tous trois s'attendre à une lourde amende, à hauteur de 50.000 euros, pour ne pas avoir réussi à rendre leur terrain praticable ce week-end, forçant le corps arbitral à demander le report des rencontres respectivement contre Eupen, Genk et le Club de Bruges. C'est ce mardi que le CEO de la Pro League, Pierre François, doit décider des sanctions en se basant sur le rapport des arbitres et sur la défense des clubs en question.

La Pro League doit également déterminer si des investissements supplémentaires sont nécessaires au sein des clubs en termes de chauffage et d'entretien des pelouses afin d'éviter que ce type de scénario se reproduise.