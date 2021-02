Ives Serneels veut poursuivre la progression des Flames: "Un apprentissage pour mes jeunes joueuses"

Nos joueuses affronteront en effet les Pays-Bas au stade d’Oud-Heverlee Leuven le jeudi 18 février tandis qu’elles disputeront un match face à l’Allemagne à Aix-la-Chapelle le dimanche 21 février.



Les joueuses néerlandaises affronteront quant à elles leurs homologues allemandes le mercredi 24 février.

Dans le cadre de ce mini-tournoi amical, Ives serneels était en conférence de presse: "Je pense que ce sont deux gros tests", a expliqué le coach national. "Je suis très heureux de jouer ces deux matches car c'est un apprentissage pour mes jeunes joueuses. Après notre belle campagne, ces rencontres pourront nous montrer si nous sommes prêts à passer un cap. Beaucoup de choses ont changé, le staff est plus important, on est de plus en plus professionnels. On va voir où nous en sommes par rapports aux grandes nations".