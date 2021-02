Une bonne nouvelle pour Bruges à propos du Coronavirus

Le noyau et le staff de Bruges sont décimés, mais il y a enfin une bonne nouvelle.

On le sait, le staff en entier du Club de Bruges n'a pu se déplacer à Kiev pour cause de Coronavirus. De plus, Hans Vanaken, Matej Mitrovic et Stefano Denswil n'ont pas fait le déplacement, tout comme Noa Lang.

Par contre, Rik De Mil, le coach des U21, a tenu à rassurer tout le monde en conférence de presse: "Tous les joueurs qui ont fait le déplacement ont été testés négatifs. Ils pourront donc jouer demain. L'heure du match a changé? Ca va modifier notre routine prévue pour l'avant-match mais nous sommes prêts"

Le staff de Bruges a en effet bien préparé cette rencontre, malgré les évènements négatifs: "Nous avons bien travaillé, nous avons regardé les matches de Kiev, nos joueurs connaissent maintenant l'équipe adverse. Nous avons fait une belle préparation".