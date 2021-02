Kyril Louis-Dreyfus devient propriétaire d'un club mythique en Angleterre

C'était attendu depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel ce jeudi 18 février. Le fils de Robert Louis-Dreyfus, ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille, est à la tête d'un anglais.

Kyril Louis-Dreyfus est le nouveau propriétaire de Sunderland. La Football League a validé son rachat de la majorité des parts du club anglais.

© photonews

"Je voudrais remercier Stewart Donald (actionnaire minoritaire), le board et la Football League pour leur clairvoyance et leur soutien pendant ce processus. Je suis fier de devenir un représentant de cette estimée institution, mais je sais aussi les responsabilités significatives qui vont avec. Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre excitant dans l'histoire de Sunderland et même si le panorama actuel du football promet de nombreux défis à relever, je crois qu'ensemble, nous pouvons calmer la tempête actuelle et poser de solides fondations pour apporter un succès durable sur le long terme au club", a confié le jeune homme âgé de 23 ans qui veut que les Black Cats retrouvent au plus vite le sommet.