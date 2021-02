Clinton Mata satisfait du résultat à Kiev au vu des circonstances : "Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie"

Ce jeudi, lors du seizième de finale aller de l'Europa League, le Club de Bruges est allé partager l'enjeu sur la pelouse du Dynamo Kiev (1-1).

Frappé à nouveau de plein fouet par le Covid-19, le Club de Bruges devait se passer des services de plusieurs cadres comme Hans Vanaken, Noa Lang et Mats Rits ainsi que de son entraîneur Philippe Clement et de l'ensemble de son staff. "Nous savions qu'avec les circonstances, cette rencontre allait être compliquée, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent aider l'équipe et apporter un plus. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes heureux avec ce match nul à l'extérieur, même si ce n'est pas encore fini puisqu'il y a encore un match retour", a confié Clinton Mata au micro de la RTBF à l'issue de la rencontre.

Prévu initialement ce jeudi à 18h55, le match de seizième de finale aller d'Europa League entre le Dynamo Kiev et le Club de Bruges avait été avancé à 16h en raison des températures glaciales au sein de la capitale ukrainienne. "Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie et je peux vous assurer que ce n'est pas agréable de jouer avec de telles températures négatives. C'est mental, mais on a réussi à passer au-dessus et je peux vous assurer que je ne sens toujours pas mon nez après ça", a précisé l'international angolais.