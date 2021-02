Lucas Lissens ambitieux : "J'espère être dans le 11 la saison prochaine"

Lucas Lissens est l'un des nouveaux visages du RSC Anderlecht cette saison. S'il n'a que peu de temps de jeu, il a déjà pu montrer ses qualités et espère s'imposer à moyen terme.

Lucas Lissens (19 ans) compte déjà trois matchs avec Anderlecht cette saison et malgré une expérience difficile (il a été exclu lors de ses débuts, face au KV Ostende, au terme d'un excellent match), il fait bel et bien partie des talents sur lesquels Vincent Kompany compte. Nous avons pu nous entretenir avec le jeune joueur.

Lucas, ta jeune carrière est désormais lancée, mais les supporters te connaissent encore peu. Raconte-nous ton parcours ...

J'ai commencé le football à 6 ans, au KFC Lennik. On m'y a rapidement surclassé en équipes d'âges et dès ma première année, mon père a discuté avec un représentant d'Anderlecht. En fin de saison, j'avais le choix : signer à Dender ou à Anderlecht ... et j'ai choisi Dender, où je suis resté un an avant de finalement rejoindre le RSCA.

Pourquoi ce choix en faveur de Dender ?

J'avais été m'entraîner à Anderlecht mais je ne m'y sentais pas à l'aise à l'époque. Tout le monde parlait français et je ne le comprenais pas encore bien. Je me sentais mieux à Dender et j'ai donc choisi d'y aller, puis après un an, j'ai fait le pas vers Anderlecht. Quand j'y repense, je peux dire que c'était le bon choix d'attendre un an avant de rejoindre Neerpede.

Après y avoir fait toutes tes classes, tu as obtenu ta chance à Anderlecht cette saison ... Est-ce que tu rêves d'être titulaire ?

C'est clairement mon objectif. Je vais tout faire pour être dans le onze la saison prochaine. Je ne pense pas à aller chercher du temps de jeu en prêt à l'heure actuelle, je me donne à fond pour obtenir ce temps de jeu ici, à Anderlecht. Si ça ne marche pas la saison prochaine, j'y penserai alors, parce qu'à mon âge, jouer est évidemment le plus important.

Kompany m'a parlé après le carton rouge

Tu as fait tes grands débuts en décembre dernier : tu joues un excellent match, mais es exclu à la 70e. Est-ce que tu as parlé avec Vincent Kompany après ? Que t'a-t-il dit ?

Oui, nous avons parlé après le match, bien sûr. Il m'a dit que j'avais fait une bonne rencontre mais que ce carton rouge nous coûte presque les trois points. Il m'a dit que je devais apprendre, que ce genre d'erreur ne devait plus arriver la prochaine fois. Je prends ses conseils avec plaisir, il est le meilleur coach que j'ai jamais eu. Et comme il était lui-même l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, je peux beaucoup apprendre de lui. Pas seulement sur le plan défensif : cette saison, j'ai progressé sur tous les aspects.

Je crois d'ailleurs que tout le groupe a bien évolué depuis le début de la saison. On réussit de belles prestations ces dernières semaines. Ce partage contre le Cercle, c'est vraiment dommage ... Mais si nous continuons sur cette lancée, on peut donner du fil à retordre à tout le monde en PO1.

© photonews

Tu combines toujours football et études. Est-ce que c'est tenable ?

J'étudie les sciences sociales à la VUB. Ce n'est pas facile de combiner ça avec une vie de footballeur professionnel, mais le statut de sportif de haut niveau donne quelques avantages à l'Université. Tu peux sélectionner les matières et les étaler. Pour le moment, le but est de terminer mes études, mais si je constate que ce n'est pas réalisable, j'arrêterai et je me concentrerai sur le foot.