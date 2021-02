Vercauteren pas impressionné par les Rangers: "On ne perd pas face à une équipe bien meilleure"

L'Antwerp a perdu contre les Rangers 3-4 mais Vercauteren n'a pas été impressionné et reste confiant pour le match retour.

C'était un vrai spectacle au Bosuil ce soir. Un match à huis clos mais un véritable festival de buts avec une défaite de l'Antwerp face aux Rangers à la clé (3-4).

Vercauteren a vu de bonnes choses et reste confiant pour le match retour : "Vous concédez 4 buts, mais vous en marquez également 3. Personne ne s'y attendait car les deux équipes jouent normalement et sont bien organisées. On ne perd pas aujourd'hui face à une équipe bien meilleure".

Sur les quatre buts encaissés, deux viennent de penalty : "A ce niveau, de telles erreurs sont immédiatement sanctionnées. Jusqu'au 0-1, nous n'avons rien donné à l'adversaire, par contre nous avons peu créé de notre côté".