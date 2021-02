Alexander Blessin : "C'est frustrant au premier abord, mais..."

Ce samedi, Eupen a partagé l'enjeu face à Ostende (1-1). Les Côtiers étaient proches de repartir avec les trois points mais Eupen a arraché le partage en fin de rencontre.

Ostende est la révélation de cette saison au vu de ses belles performances et du jeu développé. Ce n'est pas pour rien si le KVO occupe la quatrième place du classement. D'ailleurs, l'objectif du club est de disputer les playoffs 1. Toutefois, en partageant l'enjeu en fin de rencontre, le club côtier pourrait être éjecté du top 4 à l'issue du week-end.

"Le match n'était pas plaisant à regarder pour le spectacteur neutre mais je pense que les deux équipes sont fatiguées et le terrain n'était pas évident. Puis, Eupen est une bonne équipe bourrée de qualités qui ne mérite pas d'être classée à la 14ème place, oh que non. Il y a eu peu d'occasions et au vu de la partie, je pense que le score est logique. Nous sommes contents de repartir avec un point. Toutefois, prendre un but ainsi en fin de rencontre alors que nous étions proches de gagner est frustrant", a confié Alexander Blessin à l'issue de la rencontre.

Le KVO pourrait perdre sa 4ème place durant ce week-end. "Il faut gagner chaque rencontre à domicile et prendre des points à l'extérieur. Donc, partager l'enjeu ici et repartir avec une unité dans l'escarcelle, c'est très bien. À chaud, j'aurais pu dire que c'était deux points de perdus, mais non", a confié le technicien allemand.