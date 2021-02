Critiqué, Benjamin Pavard remet les pendules à l'heure

Même s'il a tout gagné avec le Bayern et qu'il s'est imposé dans le 11 de base, les critiques pleuvent sur Benjamin Pavard cette saison. Le Champion du monde a répondu.

S’imposer au Bayern Munich et en équipe de France ne protège pas des critiques. La preuve avec Benjamin Pavard, régulièrement ciblé par des commentaires négatifs sur son niveau. Pas de quoi affecter le latéral droit qui n’a pas besoin des observateurs pour juger ses prestations.

"Je fais abstraction de tout ça, a répondu l’ancien Lillois à l’émission Téléfoot. Les titres parlent pour moi. Comme j’étais revenu de blessure en avance, j’ai eu un coup de moins bien. Dans ma tête, je n’étais pas heureux, je ne me sentais pas bien physiquement. Je savais que je n’étais pas bon, je n’étais pas performant."

"On dit toujours que quand ça ne va pas, il faut fermer sa bouche et se réfugier dans le travail, c’est ce que j’ai fait. J’ai travaillé avec mon préparateur physique et aujourd’hui j’enchaîne les performances, s’est réjoui le Français. Les critiques, même les très grands joueurs se font critiquer donc pourquoi ils ne critiqueraient pas Pavard ?" N’en déplaise à ses détracteurs, le Bavarois continue de remplir son palmarès, lui qui vient de remporter le Mondial des clubs.